Cei: cardinale Bassetti, dobbiamo ripartire dal basso, dalle nostre chiese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura della 74esima Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha introdotto i lavori, annunciando la volontà di iniziare un percorso che coinvolga le comunità parrocchiali. “Vogliamo avviare questo nostro cammino, un processo che parte dal basso per coinvolgere il popolo santo di Dio nei nostri territori, in tutte le nostre chiese”, ha spiegato Bassetti. (Civ)