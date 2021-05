Roma 2021: Battaglia (LR), Capitale d'Italia deve avere risorse e risposte strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è la Capitale d'Italia e deve avere risorse e risposte strutturali. "Quando ho sentito Gualtieri chiedere un duplice commissariamento per realizzare, prima del Giubileo, 4 tramvie e il ponte dei congressi, insieme a un commissariamento ad acta per il prolungamento della metro B, ho sentito un brivido sulla schiena". Lo dichiara Imma Battaglia, candidata a sindaca di Liberare Roma alle primarie della coalizione progressista e democratica di Centro Sinistra. "Niente di nuovo: è la stessa strategia, fallimentare, prospettata dal M5s e dalla sindaca Raggi nel 2016. Modifiche a tracciati come quello della metro G (Termini-Giardinetti-Tor Vergata), già discusso e modificato dalle istituzioni competenti, non può aiutare a fare in fretta. La revisione di un'opera finanziata e approvata avrebbe la conseguenza di allungare ulteriormente l'iter. E Gualtieri ne chiede addirittura 2 di spostamenti, uno a via Giolitti e uno al parco di Centocelle - prosegue Battaglia -. Sul prolungamento della metro B, si ha a che fare con una gara aggiudicata ormai 10 anni fa, con contenziosi in corso che potrebbero rendere vane qualsiasi richieste di modifica al progetto definitivo. I commissariamenti non risolvono il problema della paralisi della macchina politico-amministrativa. Dopo il ciclone-Raggi e il rallentamento pressoché totale dell'azione amministrativa, si rischia che per fare anche un semplice appalto si debba ricorrere al commissario di turno. Sui trasporti, non si è riusciti a spendere come previsto il finanziamento di 425 milioni per adeguare le linee A e B della metro. Che facciamo, chiediamo un altro commissario e così via all'infinito? - continua Battaglia - Roma, la Capitale d'Italia, ha bisogno di risorse e risposte strutturali, con un nuovo rapporto con il governo nazionale. Su questioni così importanti sono pronta a lavorare fin d'ora con Gualtieri – conclude Battaglia -, senza però imboccare strade buone più a banalizzarne la portata che a approfondire per risolvere". (Com)