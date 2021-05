Francia: lotta al traffico di droga, 135 euro di multa a chi sosta negli androni dei palazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della lotta allo spaccio di droga, in Francia verrà applicata una multa da 135 euro a tutti coloro che occupano o sorvegliano gli androni dei palazzi. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, durante una visita a Marsiglia. Per far fronte alle difficoltà che riscontreranno gli agenti nell'applicare questa sanzione, Darmanin ha spiegato che sarà possibile ricorrere a delle telecamere di videosorveglianza, ma anche sulle testimonianze. Darmanin ha poi sottolineato i progressi compiuti dal governo nell'ambito della lotta al traffico di stupefacenti, ricordando che "a Marsiglia è stato bloccato più del 70 per cento del traffico" di stupefacenti. Sempre a Marsiglia negli ultimi quattro mesi ci sono state 480 operazioni di polizia su 150 punti di spaccio che hanno portato a a 841 fermi e 139 incarcerazioni. (Frp)