Rai: Ricciardi (M5s), riforma per superare legame con politica

"Domani in commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato è previsto l'incardinamento della riforma della Rai. Si tratta di un passaggio fondamentale per dare il via a un cambiamento che il servizio pubblico non può più aspettare. Registriamo periodicamente polemiche frutto di storture date all'influenza che la politica ha sull'azienda Rai". Lo afferma, in una nota, la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai Sabrina Ricciardi. "Il M5s ha presentato un progetto di riforma organico e serio che rivede la governance e garantisce alla società concessionaria del servizio pubblico la massima indipendenza di gestione - aggiunge -. Un testo di legge nato nella scorsa legislatura grazie a Roberto Fico e Andrea Cioffi e ripresentato da Mirella Liuzzi e Primo Di Nicola, rispettivamente alla Camera e al Senato, sul quale siamo pronti a lavorare con le altre forze politiche per ridisegnare una volta per tutto il nostro servizio pubblico radiotelevisivo".