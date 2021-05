Usa: Biden, stop immediato ad attacchi alla comunità ebraica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti attacchi alla comunità ebraica negli Stati Uniti sono “deprecabili” e vanno fermati. Lo scrive su Twitter il presidente Usa Joe Biden, che condanna tale “comportamento odioso negli Stati Uniti e all’estero” e che ricorda che “sta a noi tutti impedire che l’odio trovi un posto sicuro”. La scorsa settimana diverse organizzazioni della comunità ebraica negli Usa avevano fatto appello a Biden perché prendesse posizioni contro l’antisemitismo dopo aggressioni fisiche e verbali avvenute a New York, a Los Angeles e in Florida, legate al conflitto recentemente scoppiato in Medio Oriente.(Nys)