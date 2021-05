Lavoro: Fassina (Leu), grave condizione dipendenti cassa geometri, serve intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È sempre più grave la condizione di lavoratrici e lavoratori nella Cassa Geometri. L'abbiamo evidenziata al governo e, in particolare, al ministero vigilante, il ministero del Lavoro, con una interrogazione nelle settimane scorse". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina deputato Leu consigliere di Sinistra Per Roma. "Nel frattempo era inevitabile che chi davvero rappresenta i lavoratori e le lavoratrici nel comparto della previdenza privata denunciasse il presidente per comportamento anti-sindacale, in violazione dell'Art 28 dello Statuto dei lavoratori, determinato dalla firma del contratto di secondo livello con un sindacato di comodo senza alcuna rappresentatività - aggiunge Fassina -. Chiediamo al ministero del Lavoro di avviare al più presto un'ispezione su quanto avviene in Cassa Geometri e di rispondere con la massima urgenza alla nostra interrogazione". (Com)