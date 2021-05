Bulgaria-Nord Macedonia: presidente Radev, strada di Skopje verso l'Ue passa per Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada europea della Macedonia del Nord "passa principalmente da Sofia". Lo ha detto oggi il presidente bulgaro Rumen Radev secondo quanto riferisce il sito web "Novinite". Radev ha oggi confermato che si recherà a Roma insieme all'omologo macedone Stevo Pendarovski il 27 maggio, per commemorare i santi Cirillo e Metodio. "Insieme al presidente Stevo Pendarovski, non solo renderemo omaggio al lavoro dei santi fratelli Cirillo e Metodio a Roma, ma entrambe le delegazioni viaggeranno insieme su un unico aereo per ribadire la chiara volontà politica reciproca di sviluppare le relazioni tra i nostri due Paesi in uno spirito di fiducia, amicizia e buon vicinato", ha detto il presidente bulgaro. Rdev ha poi osservato che "c'è molta attenzione alla Bulgaria in questo momento" a causa del veto posto da Sofia a dicembre all'avvio dei negoziati di adesione Ue di Skopje. "Non dirò la parola 'pressione', ma non dimentichiamo che la Bulgaria è uno Stato membro dell'Ue, e questo significa molto", ha detto Radev. Le ambasciate di Bulgaria e Macedonia del Nord festeggiano oggi insieme i santi Cirillo e Metodio. Lo riferisce il ministero degli Esteri bulgaro, precisando che "nello spirito del Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione, i ministeri degli Affari esteri dei due Paesi hanno convenuto che la Bulgaria e la Macedonia del Nord celebrino insieme gli eventi in onore dei due santi a Belgrado, Kiev, Praga e Varsavia". (segue) (Seb)