Bulgaria-Nord Macedonia: presidente Radev, strada di Skopje verso l'Ue passa per Sofia (3)

- La Bulgaria "non ha modificato la propria posizione riguardo alla Macedonia del Nord", ha detto lo scorso 21 maggio il ministro degli Esteri bulgaro ad interim Svetlan Stoev. La dichiarazione è giunta dopo un incontro a Sofia con il commissario Ue all'Allargamento, Oliver Varhelyi, e il premier portoghese Augusto Santos Silva, il cui Paese presiede il Consiglio dell'Ue fino alla fine di giugno. La Bulgaria, ha detto Stoev, è aperta al dialogo con la Macedonia del Nord e si aspetta che i suoi vicini più prossimi lavorino in uno spirito sincero e costruttivo. Il ministro ha sottolineato il costante sostegno della Bulgaria all'integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, ma "nel rispetto del principio di buon vicinato" e delle garanzie necessarie per l'attuazione del Trattato di amicizia siglato con Skopje nel 2017. La visita di Varhelyi e Silva si è tenuta alcune settimane prima di una nuova riunione dei ministri degli Esteri Ue a Bruxelles, in cui la Macedonia del Nord e l'Albania sperano di ricevere l'approvazione per i loro quadri negoziali. Nord Macedonia e Bulgaria vedono delle questioni aperte relative al patrimonio culturale e storico. I contrasti hanno portato la Bulgaria a porre il veto, lo scorso dicembre presso il Consiglio europeo, alla concessione di una data di inizio dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord con l'Ue. (segue) (Seb)