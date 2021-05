Bulgaria-Nord Macedonia: presidente Radev, strada di Skopje verso l'Ue passa per Sofia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 marzo l'allora ministra bulgara degli Esteri, Ekaterina Zaharieva, ospite dell'emittente "Bnt" ha dichiarato che la Macedonia del Nord "non rispetta" i contenuti del Trattato di amicizia firmato dai due Stati nel 2017. La Bulgaria, ha detto Zaharieva, "ha una politica coerente" e il motivo per cui Skopje non sta facendo progressi nel suo cammino verso l'Unione europea "è il mancato rispetto dell'accordo bilaterale del 2017". Lo scorso 19 maggio il premier della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha incontrato a Bruxelles il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Quella del 19 maggio era la seconda visita del primo ministro Zaev a Bruxelles in una settimana. Il primo ministro ha illustrato gli argomenti macedoni per un avvio formale dei negoziati di adesione. Zaev ha insistito sulla necessità che la Macedonia del Nord tenga la conferenza intergovernativa prima della fine della presidenza Ue di turno portoghese, al fine di preservare e migliorare la credibilità dell'Unione europea nel Paese e nell'intera regione. Solo con il consenso di tutti i 27 paesi dell'Ue può essere adottato il quadro negoziale e tenere la prima conferenza intergovernativa Macedonia del Nord-Ue. La conferenza segna l'inizio formale dei negoziati di adesione. (segue) (Seb)