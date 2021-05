Bulgaria-Nord Macedonia: presidente Radev, strada di Skopje verso l'Ue passa per Sofia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata del 18 maggio Zaev ha partecipato a Bruxelles alla cena di lavoro dei leader dei Paesi dei Balcani occidentali su invito dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. La riunione si è concentrata sull'aspetto geopolitico delle relazioni Ue-Balcani occidentali e sulla prospettiva europea degli Stati della regione. Lo scorso 11 maggio i ministri degli Esteri dell'Ue hanno ribadito, nel corso del Consiglio Affari generali, la necessità di un rafforzamento dell'impegno dell'Ue nei Balcani occidentali. Il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in un punto stampa al termine della riunione del Consiglio ha dichiarato che la Commissione europea "lavora alacremente" per far sì che la Macedonia del nord e l'Albania possano beneficiare della prima conferenza intergovernativa "quanto prima". "L'allargamento è una procedura molto impegnativa. Abbiamo riveduto il nostro contesto negoziale per attribuire maggiore importanza allo Stato di diritto", ha detto Sefcovic aggiungendo che con la nuova metodologia non si può chiudere un capitolo del negoziato se il Paese non rispetta tutti i requisiti sul piano dello Stato di diritto. "Questo ci mostra quali sono i parametri per il futuro. E' importante dare un segnale forte ai Paesi dei Balcani occidentali. E il primo segnale sarebbe la prima conferenza intergovernativa che vorrei entro la presidenza portoghese", ha concluso il vicepresidente della Commissione in riferimento all'avvio dei negoziati per Albania e Macedonia del Nord. (segue) (Seb)