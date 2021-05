Bulgaria-Nord Macedonia: presidente Radev, strada di Skopje verso l'Ue passa per Sofia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord è "un test per l'Europa", secondo quanto ha dichiarato nei giorni scorsi il vicepremier macedone con delega agli Affari europei, Nikola Dimitrov, in un'intervista concessa all'emittente radiofonica greca "Atina 98.4". Secondo Dimitrov, il "test" riguarda la capacità dell'Ue "di mantenere le promesse" nei confronti della regione dei Balcani occidentali. Dimitrov ha ricordato l'Accordo di Prespa siglato con la Grecia, con cui la Macedonia del Nord ha accettato di assumere il nome attuale. L'accordo è stato elogiato, ha proseguito Dimitrov, dal segretario generale delle Nazioni Unite, dal presidente del Consiglio europeo, dai commissari e da tutti i leader europei. "Allora è tempo per l'Ue di adempiere ai suoi impegni e permetterci così di adempiere ai nostri nei confronti del nostro popolo, perché la nostra promessa è basata sulla promessa dell'Ue", ha osservato il vicepremier di Skopje. Per quanto riguarda il problema delle questioni ancora aperte con la Bulgaria, Dimitrov ha detto che la situazione politica a Sofia, con un governo di transizione e nuove elezioni fissate a luglio, presenta delle "sfide complicate, ma non possiamo permetterci il lusso di aspettare e non cogliere l'occasione", ha aggiunto il vicepremier. "Se teniamo conto della posta in gioco, se vediamo che si presenterà una situazione 'win-win' per la Macedonia del Nord, per la nostra amicizia con la Bulgaria, così come per la regione e la stessa Ue, potremo finalmente trovare una via da seguire, ma la soluzione dovrà anche essere armonizzata con i valori e i principi della comunità, della famiglia europea", ha spiegato Dimitrov. Il vice primo ministro ha poi avvertito sul fatto che la Macedonia del Nord e l'Albania non dovrebbero essere separate nel processo negoziale di adesione ed entrambi i Paesi dovrebbero tenere le prime sedute intergovernative con l'Ue al più presto. (Seb)