Velletri: trattore ribaltato, muore schiacciato un 69enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto il 69enne che nella tarda mattinata di oggi è rimasto schiacciato dal trattore in via Acquavivola a Velletri. L'uomo era alla guida del mezzo agricolo e stava tagliando l'erba in un uliveto non di sua proprietà. La tragedia si è consumata quando le due ruote del fianco destro del trattore, sono finite in una depressione del terreno che hanno causato il ribaltamento del mezzo. Il 69enne è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 di Velletri oltre ad una eliambulanza. I pompieri hanno provveduto, con le attrezzature a disposizione, ad estrarre la persona per metterla a disposizione del personale sanitario che ne hanno costatato la morte. (Rer)