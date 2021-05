Africa: Fassino, continente è area di grandi opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa è "un grande continente a cui dobbiamo rivolgerci in modo diverso, non solo come fonte di problemi ma anche come un'area dalle grandi opportunità". Lo dice Piero Fassino, presidente della Commissione Affari esteri della Camera, annunciando che domani in occasione della 'Giornata dell'Africa' si terrà la Conferenza per il 58esimo anniversario dell'istituzione dell'Unione africana. L'apertura dei lavori è affidata al presidente della Commissione esteri Piero Fassino e a Gennaro Migliore, presidente del Comitato sulla politica estera per il mediterraneo e l'Africa. A seguire interverranno: il ministro degli esteri Luigi di Maio, la vice segretario generale della Nazioni Unite, Amina J. Mohammed, la ministra degli Esteri del Senegal, Aissata Tall Sal, l'ambasciatore della Repubblica democratica del Congo (Rdc) in Italia, Paese che detiene la presidenza di turno dell'Unione africana, Fidèle Khakessa Sambassi, Dante Carraro direttore di Cuamm (Medici per l'Africa) e l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace. La conferenza si svolgerà in formato video alle ore 15.30 alle 17 sulla web tv della Camera dei deputati. (Com)