© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'innovazione per raccogliere digitalmente le firme per le proposte di referendum e le iniziative popolari, "siamo impegnati a farla bene per il primo gennaio dell'anno prossimo con una piattaforma" apposita. Lo ha dichiarato il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ospite di "Italian Tech" evento organizzato da "Repubblica.it". (Rin)