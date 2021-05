Usa-Russia: "Tages-Anzeiger", incontro Putin-Biden si potrebbe tenere in Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Joe Biden, potrebbero tenere il loro primo incontro in Svizzera. Lo riferisce il quotidiano svizzero "Tages-Anzeiger" che cita sue fonti. Secondo il quotidiano, l'ora e il luogo esatti dell'incontro non sono ancora noti. Probabilmente, scrive la testata, l'incontro avverrà nelle prossime due settimane a Ginevra. In precedenza, il vice ministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov ha affermato che non c'è un accordo definitivo per un incontro tra i leader di Russia e Stati Uniti, ma se verrà raggiunto, il vertice potrebbe tenersi in una delle "capitali europee della diplomazia". Il segretario di Stato americano Antony Blinken nei giorni scorsi ha detto che la parte statunitense si aspetta che i due presidenti si incontrino nelle prossime settimane. (Geb)