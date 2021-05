Speciale scuola: Fratoianni (Si), governo firma patto con sindacati ma nel dl Sostegni fa il contrario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è "davvero un governo sconvolgente: firma, con le organizzazioni sindacali, un 'Patto per la scuola' - positivo nonostante alcuni limiti - e poi, a poche ore di distanza, nel decreto Sostegni, prevede misure che vanno in direzione opposta". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana (Si) e vicepresidente della commissione Cultura alla Camera, Nicola Fratoianni. "Si tratta di norme gravi per la scuola e per i lavoratori e le lavoratrici precarie di questo settore strategico, misure discriminatorie che metteranno in difficoltà tanti insegnanti precari, proprio quando al contrario andrebbero incentivate assunzioni stabili, per ridurre il numero degli alunni nelle classi", sottolinea il segretario nazionale Si, che aggiunge: "Giusta quindi la reazione, immediata e decisa, delle principali organizzazioni sindacali dei docenti che si dicono pronte alla mobilitazione. Presenteremo emendamenti al decreto Sostegni per cambiare queste misure. Ma il ministro Bianchi chiarisca se la sua firma ha un valore e qual è la posizione del governo sulla scuola". (Com)