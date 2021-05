Speciale scuola: Municipio Roma III, presidente, crollo controsoffitto scuola Montessori per tubatura rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il crollo di una parte del controsoffitto della scuola I.C. Maria Montessori di viale Adriatico, che ha interessato alcune aule, è avvenuto a causa della perdita di un tubo dell'impianto di riscaldamento. Al momento, la ditta del Simu Roma Capitale è sul posto per verificare le cause e predisporre i primi interventi". Così Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, in una nota. "Noi, come Municipio - aggiunge Caudo - abbiamo nel programma delle opere pubbliche quasi 2 milioni di risorse per le scuole ma non possiamo intervenire sugli impianti. Ho avvertito subito la sindaca e l'assessora Meleo: occorre un intervento strutturale, urgente e straordinario, per rifare la rete di distribuzione dell'impianto termico, lo chiediamo da tempo ma, come al solito, perché qualcosa si muova bisogna arrivare a sfiorare la tragedia". (Com)