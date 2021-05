Speciale scuola: Municipio Roma III, Fd'I, da anni denunciamo decadenza in cui versa scuola Montessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina il personale scolastico e le famiglie dei bambini che frequentano l'Istituto comprensivo Montessori a viale Adriatico hanno avuto la sgradita sorpresa di trovare le classi completamente inagibili a causa della caduta di più parti del controsoffitto. Una situazione purtroppo ampiamente prevedibile visto che come Fratelli d'Italia da più di due anni più avevo denunciato la decadenza in cui versa il plesso scolastico". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia Municipio III, Giordana Petrella. "L'amministrazione municipale, invece - aggiunge - ha sempre provveduto a semplici lavori di manutenzione piuttosto che intervenire in maniera più profonda e strutturale. Il risultato di questa approssimazione è quello che è accaduto oggi e bisogna ringraziare solo la buona sorte che il crollo non sia avvenuto durante l'orario delle lezioni altrimenti poteva avere conseguenze davvero drammatiche. Resta evidente la responsabilità del presidente Caudo al quale rinnoviamo l'invito ad occuparsi delle questioni del Municipio, piuttosto che concentrarsi sulla improbabile candidatura alle primarie del Pd". (Com)