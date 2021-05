© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ospite di "Italian Tech", evento organizzato da "Repubblica.it", ha dichiarato: "Lavoriamo per permettere la vaccinazione in vacanza ma non possiamo mettere a repentaglio la pianificazione logistica del generale Figliuolo". (Rin)