Speciale scuola: il Papa agli studenti di Codogno, siete un segno di speranza

- Il Santo Padre ha incontrato gli studenti d’istituto tecnico “Ambrosoli” di Codogno, città simbolo della pandemia in Italia: “Appena ricevuta la vostra proposta, avevo visto che era importante accoglierla, perché la vostra scuola, nel contesto di questa dura prova, rappresenta un segno di speranza - ha detto il Papa. Prima di tutto perché è una scuola, cioè luogo educativo per eccellenza. E secondo, nello specifico, perché è un istituto tecnico-professionale, cioè prepara direttamente i giovani al lavoro; e proprio il lavoro, l’occupazione, è una delle vittime di questa pandemia. Dunque, siete un doppio segno di speranza. Ma se lo siete concretamente è perché, come ha detto la Dirigente, “non vi siete mai persi d’animo”. Questo è decisivo”. Papa Francesco ha fatto i suoi complimenti ad insegnanti e studenti per come hanno affrontato la dura prova della pandemia: “Mi congratulo con voi! In questi mesi mi sono arrivate notizie di diverse esperienze molto positive vissute da gruppi di insegnanti e studenti, in Italia e in altri Paesi. Esperienze che dimostrano che quando si incontrano la generosità degli insegnanti con i 'sogni' degli studenti – ha sottolineato Sua Santità - non c’è virus che possa fermarli! Voi ragazzi e ragazze avete dentro una forza, un desiderio che, se viene stimolato e accompagnato con saggezza e passione dagli adulti, porta frutti sorprendenti”. (Civ)