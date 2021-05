Speciale scuola: premiati gli istituti vincitori del concorso "Cittadini di un'Europa libera dalle mafie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state premiate nel corso delle celebrazioni dedicate alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, che si sono svolte in Aula Bunker a Palermo, le scuole vincitrici del concorso nazionale "Cittadini di un'Europa libera dalle mafie". Parlando del premio, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha sottolineato: "Le opere che le scuole hanno realizzato rappresentano in modo alto il valore della legalità e dimostrano il grande impegno della scuola su questi temi. Gli Istituti scolastici vincitori, insieme a tutti quelli che hanno partecipato a questo concorso, sono un esempio e motivo di speranza non solo per l'Italia, ma anche fuori dai confini nazionali. Si vince contro le mafie - ha aggiunto - solo se siamo tutti uniti e i nostri ragazzi ce lo ricordano con le loro opere e con la loro partecipazione". (Com)