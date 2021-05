Speciale scuola: Amatrice, assessore Scuola Lazio, impegno per proseguire liceo sportivo sperimentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Regione, nell'ambito delle nostre competenze, faremo quanto necessario affinché l'esperienza formativa del liceo scientifico sportivo internazionale di Amatrice possa proseguire". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola, Formazione e Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio. "Il riscontro avuto sul primo ciclo è stato indubbiamente positivo e crediamo sia utile rinnovarlo, tornando a coinvolgere il ministero dell'Istruzione che già in passato aveva autorizzato la deroga. In settimana, a tal fine, è previsto un incontro con l'ufficio scolastico regionale e con il consigliere regionale Sergio Pirozzi. Parallelamente crediamo sia utile ascoltare le esigenze del territorio e valutare eventuali ulteriori proposte", conclude. (Com)