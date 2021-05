Energia: Iran, tra marzo e maggio perforati 17 pozzi di gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi due mesi dell’anno iraniano corrente, ovvero nel periodo compreso tra lo scorso 21 marzo e il 21 maggio, la Compagnia nazionale iraniana per le perforazioni (Nidc) ha completato la perforazione di 17 pozzi di petrolio e gas naturale. Lo ha annunciato il direttore della pianificazione presso la Nidc, Babak Zanganeh, citato dal quotidiano iraniano "Tehran Times". Dei pozzi in questione, secondo Zanganeh, 15 sono stati perforati nella zona operativa della Compagnia petrolifera nazionale iraniana del Sud (Nisoc), mentre i due rimanenti sono stati perforati nell’area di competenza della Compagnia petrolifera nazionale iraniana offshore (Iooc). La Nidc possiede 70 trivelle leggere, pesanti e super-pesanti, 67 delle quali onshore e tre delle quali offshore, ha detto Zanganeh. Secondo il direttore del dipartimento Operazioni speciali della Nidc, Ali Daqayeqi, durante lo scorso anno iraniano la compagnia ha perforato in tutto 10.182 metri di pozzi di gas e petrolio in tutto il Paese. (Res)