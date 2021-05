Russia-Grecia: colloquio tra Lavrov e Dendias su relazioni bilaterali e sviluppi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato delle relazioni bilaterali e gli sviluppi regionali sono stati al centro dell'incontro avvenuto oggi a Sochi nella Federazione Russa tra il ministro degli Affari esteri greco Nikos Dendias e l'omologo russo Sergej Lavrov. Lo riferisce lo stesso Dendias su Twitter senza aggiungere ulteriori dettagli. Secondo la stampa di Atene, l'incontro è da leggersi come parte di uno sforzo per ripristinare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Nel corso della visita in Russia, Dendias visiterà anche il sito educativo Sirius a Sochi. Successivamente, il ministro degli Esteri partirà per la seconda parte della sua visita, ad Anapa e Gelendzhik, città sulla costa settentrionale del Mar Nero dove da lungo tempo sono presenti delle comunità greche. Il capo della diplomazia ellenica parteciperà a degli eventi, sia oggi che domani, fra cui degli incontri con una rappresentanza della comunità greca, funzionari amministrativi e imprenditori locali. (Rum)