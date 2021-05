Torino: provano a scappare da negozio indossando i vestiti rubati, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso dei vestiti dagli scaffali, li hanno indossati e han provato a scappare dal negozio senza pagare. Ma sono stati fermati e arrestati. Si tratta di due cittadini marocchini, di 25 e 26 anni. A far scattare le manette per tentato furto in concorso sono stati i poliziotti delle Volanti. E' successo giovedì a Torino, in un store in via Lagrange. E' stato l’addetto alla vigilanza il primo a notare i due ragazzi aggirarsi con fare sospetto tra le corsie dedicate all’abbigliamento sportivo. Qui hanno preso due paia di scarpe e diversi capi di abbigliamento di marca e si sono allontanati. Quando li ha visti con addosso i capi che avevano preso dagli scaffali, il vigilante li ha fermati. I due, entrambi con precedenti di Polizia, il primo sottoposto all’obbligo di firma per spaccio, avevano rubato vestiti per 130 euro. (Rpi)