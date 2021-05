Speciale difesa: nuova esercitazione congiunta fra Azerbaigian e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate azerbaigiane e turche hanno tenuto un'esercitazione militare congiunta nel Paese caucasico. Lo ha riferito il dicastero della Difesa di Baku. "Secondo il piano d'azione congiunto per il 2021, si sono svolte esercitazioni tattiche con la partecipazione di militari azerbaigiani e turchi", si legge in una nota. Oltre a migliorare l'interoperabilità, le esercitazioni miravano a "sviluppare le capacità decisionali militari tra i comandanti delle unità operative, nonché la loro capacità di mostrare iniziativa e controllare le unità militari". Particolare attenzione è stata prestata ai compiti di "infiltrazione e organizzazione di un'imboscata nelle profondità delle difese nemiche immaginarie in diversi momenti del giorno e della notte". (Rum)