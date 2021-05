Speciale difesa: Nigeria, esercito su morte Attahiru, incidente avvenuto causa maltempo e "dopo atterraggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo schianto dell'aereo militare avvenuto nel nord della Nigeria e nel quale è morto anche il capo dell'esercito, Ibrahim Attahiru, è stato provocato da condizioni metereologiche avverse. Lo ha dichiarato in una nota il direttore ad interim delle comunicazioni per la Difesa, Onyema Nwachukwu, nel quale si precisa tuttavia che "lo sfortunato incidente è avvenuto dopo l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Kaduna, a causa del maltempo". Nella dichiarazione, citata dal sito di informazione nigeriano "Page 36 News", si precisa inoltre che il generale "era in viaggio ufficiale da Abuja a Kaduna (capitale dell'omonimo Stato settentrionale) insieme al suo entourage", formato da altri 10 militari, con lui deceduti. Un portavoce dell'Aeronautica militare aveva annunciato che l'aereo è precipitato nel nord del Paese. (Res)