Speciale difesa: regina Elisabetta visita portaerei Queen Elizabeth in partenza per l'Estremo Oriente

- La regina Elisabetta II ha effettuato una rapida visita alla portaerei Queen Elizabeth, ammiraglia della Marina britannica, che porta il nome della sua omonima antenata. La Queen Elizabeth, infatti, è in procinto di entrare in servizio operativo per 28 settimane in Estremo Oriente. La nave dal valore di 4,2 miliardi di dollari, che ha a bordo otto caccia stealth dell’Aeronautica britannica F35B, parte dalla base navale di Portsmouth nel sud dell'Inghilterra, e sarà accompagnata da sei navi, un sottomarino, 14 elicotteri navali e una compagnia di marines. Arrivando in elicottero, la 95enne sovrana è stato accolto dall'ufficiale in comando della nave, il capitano Angus Essenhigh, e dal commodoro Stephen Moorhouse, comandante del Carrier Strike Group del Regno Unito. Il gruppo navale viaggerà attraverso il Mar Mediterraneo sino al Mar Rosso, quindi dal Golfo di Aden al Mar Arabico e all'Oceano Indiano fino al Mar delle Filippine. La Queen Elizabeth effettuerà visite in 40 Paesi tra cui India, Giappone, Corea del Sud e Singapore con più di 70 impegni, inclusa una fase di navigazione al fianco della portaerei francese Charles De Gaulle nel Mediterraneo. (Rel)