Speciale difesa: Pucciarelli, Falcone servitore dello Stato caduto per la giustizia

- Non dimenticheremo mai Giovanni Falcone, magistrato ed eroico servitore dello Stato, caduto per difendere la legge, affermare la giustizia, preservare la civile convivenza: nel 29mo anniversario della strage di Capaci rivolgo un pensiero alle famiglie delle vittime di tutte le violenze mafiose e l’invito a tenere sempre vivo il valore esemplare di tutti gli uomini e le donne delle istituzioni, delle Forze armate e delle Forze di polizia che hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere al servizio del Paese. Così in una nota Stefania Pucciarelli, sottosegretaria alla Difesa. “Spetta, quindi, a tutti noi e in particolare ai giovani, che saranno i protagonisti del domani, mantenere alto l’esempio lasciato da Giovanni Falcone e fare propria la lezione di legalità, di professionalità e di amore per lo Stato che il magistrato ci ha trasmesso: un uomo delle istituzioni che, fino all’ultimo, ha scelto di fare il proprio lavoro, sfidando la paura e la solitudine”, ha detto, aggiungendo che il suo impegno e il suo desiderio di giustizia “rappresentano importanti punti di riferimento che dobbiamo sempre tenere a mente sulla strada della lotta alle mafie”. (Com)