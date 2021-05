Speciale difesa: Spagna esclusa da esercitazioni African Lion in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna, a differenza del Portogallo, non avrà una presenza nemmeno come Paese osservatore, all'edizione 2021 dell'esercitazione militare marocchino-statunitense "African Lion", in programma dal 7 al 18 giugno, nel sud del Marocco. Lo riporta il quotidiano spagnolo “ABC", ripeso dalla stampa di Rabat, citando "fonti militari spagnole non ufficiali". "Gli altri anni, la preparazione di queste manovre sono state seguite dalla Spagna per vedere se era interessante partecipare", spiega la pubblicazione spagnola stupita dal fatto che quest'anno Madrid sia assente a questa esercitazione militare che ha raggiunto un salto di qualità in numero di soldati e paesi partecipanti. Gli Stati Uniti, insieme ad altri otto Paesi, condurranno esercitazioni militari in Marocco, Tunisia e Senegal che coinvolgeranno 7.800 soldati, con oltre cento carri armati, 21 caccia e 46 aerei di supporto logistico. La Spagna è stata esclusa in extremis, a causa della crisi che scuote i rapporti tra Rabat e Madrid dal 18 aprile, in seguito all'accoglienza, all'insaputa di Rabat, del leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, in un ospedale a Logrono, vicino Saragozza. (Res)