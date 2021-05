Milano: fermato in via Padova con 27 grammi di cocaina. Arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino della Guinea di 34 anni, irregolare sul territorio italiano e con precedenti per spaccio, è stato arrestato ieri alle 12.15 in via Padova a Milano. Quando è stato avvicinato dalla volante della polizia per un controllo, ha cercato immediatamente di darsi alla fuga, tentando di disfarsi di un sacchetto di plastica che aveva con sé. Una volta fermato, è stato trovato in possesso di 42 involucri di cocaina, per un totale di 27 grammi, e di 715 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (Rem)