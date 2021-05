Imprese: Lettonia, società Verde di Sovico si aggiudica gara settore vivaistico a Riga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Verde S.r.l. di Sovico (in provincia di Monza e Brianza) si è aggiudicata una gara d'appalto per "Lavori di piantumazione e impianti arborei nelle aree verdi della città di Riga", indetta dall'assessorato all'Ambiente della municipalità della capitale della Lettonia. Il progetto prevede i lavori di rinnovo del patrimonio arboreo e arbustivo comunale, nello specifico la fornitura e messa a dimora di 154 alberature dislocate in nove diverse aree del territorio della capitale, compreso il centro storico. Nel corso degli anni è stato necessario abbattere numerosi alberi ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità. Il presente progetto vuole pertanto sanare tale situazione nell'ottica di ripristinare il patrimonio verde della capitale. Per il progetto sono stati stanziati 85.872 Euro e i lavori dovranno essere realizzati in 210 giorni lavorativi, come si legge in una nota.(Sts)