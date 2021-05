Medio Oriente: al via oggi visita Blinken a Gerusalemme, Ramallah, Il Cairo e Amman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la visita in Medio Oriente del segretario di Stato statunitense, Antony J. Blinken, che si recherà a Gerusalemme, Ramallah, Il Cairo e Amman. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui la visita si concluderà il 27 maggio. Il segretario Blinken sta intraprendendo questo viaggio su richiesta del presidente Joe Biden. Il capo della diplomazia Usa si recherà prima a Gerusalemme, dove incontrerà il presidente israeliano, Reuven Rivlin, il primo ministro, Benjamin Netanyahu, il ministro degli Esteri, Gabi Ashkenazi, e altri alti funzionari israeliani. A Ramallah, Blinken incontrerà il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, il primo ministro, Mohammad Shtayyeh, e altri alti funzionari. Successivamente, Blinken si recherà al Cairo per incontrare il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, e il ministro degli Esteri, Sameh Shoukry. Blinken concluderà il suo viaggio con una sosta ad Amman per incontrare re Abdullah II di Giordania e il vice premier e ministro degli Esteri, Ayman Safadi. Gli Stati Uniti si sono impegnati in un'intensa attività diplomatica per porre fine alle ostilità a Gaza. Il segretario Blinken si sta recando nella regione per discutere degli sforzi necessari per consolidare il cessate il fuoco e ridurre i rischi di ulteriori conflitti nei prossimi mesi. (Nys)