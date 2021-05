Svezia: Agenzia per la migrazione respinge critiche su politiche di alloggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia svedese per la migrazione ha respinto le critiche di Save the Children e della Chiesa di Svezia relative alle politiche di alloggio dell'ente. Come riferisce l'emittente svedese "Svt", l'agenzia ha spiegato in particolare che le strutture di alloggio per i bambini non possono essere giudicate inadatte all'uso. Zozan Sewger Kvist, responsabile della sezione per la regione occidentale dell'agenzia, ha rigettato le accuse di Save the Children, secondo cui in tutta la Svezia ci sarebbero circa 1.000 bambini colpiti dalla chiusura degli alloggi per l'asilo da parte dello Swedish Migration Board. "Dobbiamo centralizzare la nostra attività e quindi adattare le condizioni", ha affermato Sewger Kvist, negando che le strutture di alloggio collettivo siano meno sicure delle altre. "Il fatto che le famiglie con bambini si trasferiscano in alloggi collettivi non è una novità, ma ha funzionato bene per molti anni", ha detto. (Sts)