Somalia: truppe etiopi si preparano a combattimenti contro al Shabaab nel sud-ovest

- Le truppe delle Forze di difesa nazionale etiopi (Endf) si sono posizionate in diverse parti delle regioni sud-occidentali della Somalia, alzando le loro bandiere prima di avviare operazioni militari contro i miliziani di al Shabaab che ancora controllano vaste aree rurali nel centro e nel sud del Paese. Ne parla il quotidiano somalo "Garowe online", ricordando che i contingenti etiopi sono stati associati alle forze somale nell'offensiva contro al Shabaab per la liberazione di aree chiave per la sicurezza somala e di conseguenza regionale. Nel dettaglio, le truppe Endg gestiscono il settore terzo e parte del settore sesto affidato all'azione della forze della Missione dell'Unione Africana in Somalia (Amisom), aree che comprendono parti degli Stati del sud-ovest e dell'Oltregiuba, dove l'infiltrazione di al Shabaab è massiccia. (Res)