Spagna: Garamendi (Ceoe), su cassa integrazione straordinaria limitarsi a semplice proroga

- La negoziazione tra il governo spagnolo e le parti sociali per prorogare la cassa integrazione straordinaria (Erte) fino a dopo l'estate "non è un mercato" e bisognerebbe limitarsi alla semplice estensione del decreto che la regola. Lo ha affermato il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, in alcune dichiarazioni alla stampa, bollando come "incomprensibili" le "offerte e non offerte" da parte dell'esecutivo. "Penso che i sindacati la pensino allo stesso modo. Una proroga è una proroga", ha detto. Secondo il presidente della Ceoe la proroga dell'Erte dovrà avvenire almeno fino a settembre di quest'anno e dopo quella data sarà necessario sedersi nuovamente intorno ad un tavolo per valutare la situazione.(Spm)