Covid: Spadafora (M5s), alcuni centri sportivi non riapriranno, ce l'ho messa tutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi molti centri sportivi riaprono, con fatica, grazie soprattutto ai sacrifici fatti e alla passione tipica di chi lavora in questo ambito. Altri non apriranno, purtroppo, perché non ce l’hanno fatta a sopravvivere fino ad oggi e per me resterà sempre il tormento di non essere riusciti ad aiutare tutti e nel modo più adeguato. So però di avercela messa tutta". Lo scrive su Facebook il parlamentare M5s, Vincenzo Spadafora, già ministro per lo Sport che annuncia di aver deciso di visitare "molti centri sportivi in ogni parte d’Italia, non per fare foto per i social, ma per continuare a seguire un settore che ha ancora tanto bisogno di aiuto e soprattutto di essere rispettato per ciò che rappresenta da un punto di vista economico, sanitario e sociale. E oggi, ovviamente, anche io andrò ad iscrivermi in un centro a Roma", conclude Spadafora. (Rin)