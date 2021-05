Imprese: cinque patteggiamenti e confisca di 21,9 milioni per truffa assicurazioni Carige

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque patteggiamenti con pene fino a 2 anni e 10 mesi e la confisca di 21,9 milioni di euro. È questo il bilancio dell'udienza preliminare del processo milanese bis sulla presunta maxi truffa ai danni della compagnia assicurativa Carige Vita Nuova controllata dall'omonimo istituto di credito. Le pene ratificate dal gup Raffaella Mascarino su cui si erano accordati in precedenza le difese e il pm Paolo Filippini sono di due anni e 10 mesi per l'ex presidente di Carige, Giovanni Berneschi, di due anni e sei mesi (pena sospesa) per l'ex ad di Carige Vita Nuova, Ferdinando Menconi, di due anni agli imprenditori Sandro Maria Calloni ed Ernesto Cavallini e di un anno e 11 mesi per il commercialista Andrea Vallebuona. Il processo era rincominciato nel capoluogo lombardo dopo che la Cassazione aveva annullato nel 2019 la sentenza della Corte d'Appello di Genova. I giudici di secondo grado liguri avevano condannato gli imputati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e falso, a pene fino a nove anni e 7 mesi.(Rem)