Speciale difesa: Serbia, ministero Difesa, ricevuti carri armati e blindati russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Serbia ha comunicato che 19 carri armati T-72Ms e 20 blindati Brdm-2Ms sono giunti nel Paese in esecuzione di un accordo tra Belgrado e Mosca. In questo modo si è conclusa la fornitura di 30 T-72 Ms e 30 Brdm-2Ms da parte della Russia alla Serbia. I mezzi sono stati consegnati a Nis, nel sud del Paese balcanico. Alla cerimonia era presente il viceministro della Difesa russo, Alexader Fomin, secondo cui i T72-Ms e i Brdm-2Ms “rafforzeranno la capacità di combattimento dell'esercito serbo e faciliteranno l'attuazione dei compiti per la protezione della sovranità e dell'integrità territoriale” della Serbia. I reparti russi e serbi terranno presso Belgrado una dimostrazione dell'impiego dei T72-Ms e dei Brdm-2Ms. (Seb)