- Russia-Usa: Lavrov, Mosca intende proseguire dialogo per sviluppare la cooperazione - La Russia vuole sviluppare la cooperazione con gli Usa e "pulire le macerie" nelle relazioni bilaterali, nonostante la politica ostile di Washington. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in un'intervista al quotidiano "Argumenty i Fakty". Secondo il ministro russo, molti "fattori irritanti" si sono accumulati nelle relazioni bilaterali, poiché Washington continua a perseguire una politica ostile: introduce sanzioni e lancia accuse infondate contro Mosca. Lavrov ha anche ricordato come il presidente Usa Joe Biden abbia parlato dell'omologo Vladimir Putin come un "assassino". "Tutto ciò crea un'atmosfera estremamente tossica e ostacola l'instaurazione di un calmo dialogo professionale tra i nostri Paesi. Noi, da parte nostra, siamo sempre stati favorevoli allo sviluppo di una cooperazione costruttiva e reciprocamente vantaggiosa con Washington e alla rimozione dei detriti che ci impediscono di andando avanti ", ha detto Lavrov. Il ministro russo ha poi sottolineato come sia possibile superare anche le differenze più profonde se entrambe le parti si impegnano. (segue) (Res)