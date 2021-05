© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: ministra Interno Patel proporrà oggi riforma comprensiva sistema di immigrazione - La ministra dell'Interno britannica Priti Patel proporrà oggi una "riforma comprensiva " del sistema di immigrazione del Regno Unito, che nell'opinione della ministra non funzionerebbe come dovrebbe. La ministra dovrebbe annunciare piani per l'introduzione di un nuovo "confine digitale", che richiederà ai visitatori nel Regno Unito di produrre una maggiore quantità di documentazione e potenzialmente pagare ulteriori contribuzioni. Patel dovrebbe affermare che il nuovo sistema di "Autorizzazione di viaggio elettronica" (Electronic Travel Authorisation, Eta), nello stile di quello utilizzato dagli Stati Uniti con una serie di Paesi, dovrebbe rendere il confine "più sicuro" controllando automaticamente le persone con precedenti penali provenienti da altri Paesi, e permetterà una compilazione di statistiche più accurate. La ministra presenterà inoltre piani per negare lo status di rifugiato a tutti coloro che siano passati attraverso un "Paese sicuro" prima di arrivare nel Regno Unito. L'idea, annunciata nel discorso della regina sul programma di governo alcune settimane fa, era stata condannata dalle Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite e da un gran numero di organizzazioni per i diritti umani, le quali affermano che tale azione si oppone agli obblighi in materia del Regno Unito. Nel suo discorso, Patel dovrebbe affermare che i cambiamenti incontrerebbero un "grande supporto" del pubblico, il quale spingerebbe per avere un "nuovo sistema (di immigrazione) che funzioni per la maggioranza che rispetta la legge e contro coloro che abusano della nostra ospitalità e generosità". (segue) (Res)