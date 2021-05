© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bielorussia: O'Leary (Ryanair), quello avvenuto ieri è stato un "dirottamento sostenuto da uno Stato" - Quello avvenuto ieri al volo Atene-Vilnius operato da Ryanair è stato un "dirottamento sostenuto da uno Stato sovrano". Lo ha detto Michael O'Leary, amministratore delegato della compagnia low cost irlandese, specificando che l’arresto dell’oppositore bielorusso Roman Protasevich messo in atto dalle autorità di Minsk dopo il dirottamento del volo nella capitale bielorussa, sarebbe stato possibile grazie alla presenza dell’Agenzia per la sicurezza nazionale (Kgb) a boro del velivolo. A “Newstalk Breakfast”, O'Leary ha detto di ritenere che sia la prima volta che un incidente del genere si verifica a una compagnia aerea europea. "Questo è stato un caso di dirottamento sponsorizzato da uno Stato (...), pirateria sponsorizzata dallo Stato. "Non posso dire molto al riguardo perché le autorità dell'Ue e la Nato se ne stanno occupando in questo momento. Stiamo facendo un debriefing del nostro equipaggio, che ha fatto un lavoro fenomenale per portare quell'aereo e quasi tutti i passeggeri fuori da Minsk dopo sei ore", ha aggiunto O’Leary. L’Ad di Ryanair ha affermato che l'incidente è stato "causa di grande spavento" per i passeggeri e l’equipaggio, poiché sono stati tenuti sotto scorta armata e hanno perquisito i loro bagagli. (Res)