Medio Oriente: fonti “Nova”, ministro Esteri egiziano a Ramallah per consolidare la tregua

- Il ministro degli Affari esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, si sta dirigendo a Ramallah per incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, per discutere degli sforzi egiziani per consolidare una tregua tra le fazioni palestinesi e Israele. Lo ha appreso “Agenzia Nova” da fonti del Cairo. Il capo della diplomazia egiziana si è recato ieri in Giordania, dove oggi ha discusso con i membri del governo di Amman degli sforzi per ricostruire Gaza. La visita del capo della diplomazia egiziana giunge a pochi giorni dal cessate il fuoco che ha concluso, venerdì 21 maggio, le ostilità fra Israele e i gruppi palestinesi Hamas e Jihad islamica nella Striscia di Gaza, divampate nuovamente lo scorso 10 maggio e durate undici giorni. L'Egitto ha avuto un ruolo centrale nella mediazione che ha condotto alla tregua attuale, come riconosciuto espressamente anche dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e dal ministro degli Esteri dello Stato ebraico, Gabi Ashkenazi. Il governo del Cairo ha anche annunciato una donazione di 500 milioni di dollari per ricostruire gli edifici distrutti durante i combattimenti nell’enclave palestinese, mentre il fondo governativo egiziano "Tahya Misr" ha aperto un conto bancario in tutti gli istituti di credito del Paese, destinato alla raccolta di contributi dall'interno e dall'esterno dell'Egitto per sostenere economicamente la popolazione di Gaza. (Cae)