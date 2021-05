I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Raggi, al via riqualificazione su via Battistini, strada strategica per periferia ovest - Dopo via Trionfale e via di Torrevecchia sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione anche di via Mattia Battistini. Lo afferma in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che in riferimento a via Battistini spiega: "Un’altra strada strategica per la viabilità della periferia nord ovest della città. Ce ne sono molti di cantieri come questi - aggiunge Raggi -, diversi rispetto alle manutenzioni del passato. Perché man mano che rimettiamo a posto una strada pensiamo a come affiancarle una pista ciclabile e offrire al cittadino un’opportunità differente per spostarsi. Ora ha disposizione 65 chilometri di nuovi percorsi in tanti quartieri di Roma per farlo. Anche in via Mattia Battistini, dove rinnoviamo asfalto e segnaletica, i ciclisti potranno utilizzare una nuova pista - conclude - che, una volta terminati i lavori, collegherà la fermata Metro al percorso ciclopedonale di Monte Ciocci-Monte Mario". (segue) (Rer)