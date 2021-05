I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: Meloni, siamo in partita, avremo candidato unico contro centrosinistra diviso - Sulle amministrative "siamo in tempo, siamo in partita. A Roma noi andremo con un unico candidato, il centrosinistra avrà 3 candidati, mi sembra che loro sono più divisi". Lo ha detto la presidente di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni a “24 Mattino” su Radio 24. "I nomi che circolano a Roma - ha aggiunto - sono diversi, non faccio nomi alla stampa, chiedo un tavolo da settimane, andiamo al tavolo e valutiamo tutte le proposte in campo con gli alleati, per lavorare per vincere". (segue) (Rer)