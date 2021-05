I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: da oggi Italia tutta in giallo - Per la prima volta, con il passaggio della Valle d’Aosta, tutta l’Italia è in zona gialla. Non era mai accaduto, da quando sono state istituite le fasce di colore, che l’intero Paese si trovasse con un rischio Covid moderato. Un segnale positivo che indica anche la possibilità, per sette regioni, di rientrare nella fascia bianca entro metà giugno. Primi tra tutti il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e il Molise che potrebbero già farlo dopo il monitoraggio di venerdì prossimo. Seguono, il Veneto, la Liguria, l’Umbria e l’Abruzzo, che sperano in cambio colore dal 7 giugno. Un progressivo ritorno alla normalità che procede di pari passo con le nuove aperture. Nel fine settimana hanno aperto i centri commerciali dopo mesi di chiusura per evitare sovraffollamenti il sabato e la domenica. Da oggi porte aperte anche per le palestre. (segue) (Rin)