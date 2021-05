I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente funivia: Giovannini, istituzioni impegnate per capire cause e aiutare coinvolti - È importante "capire le ragioni dell'incidente e aiutare chi è stato colpito, su questo sono impegnate tutte le istituzioni". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso della conferenza stampa sull'incidente della funivia Stresa-Mottarone. "È essenziale che tutti mettano a disposizione la documentazione ma soprattutto che ci sia uno spirito di collaborazione tra tutte le istituzioni anche nelle fasi successive dell'indagine", ha sottolineato il ministro, che ha aggiunto: "Un pensiero particolare al bambino ricoverato in prognosi riservata a Torino. L'assistenza ai familiari delle vittime è cruciale, le azioni già messe in atto non devono terminare spenti i riflettori". (segue) (Rin)