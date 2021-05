I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo: Tajani (FI), non ho preclusioni su Meloni a Chigi - Sulla possibile candidatura di Giorgia Meloni a palazzo Chigi, "non ho preclusioni nei confronti di nessuno". Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Forza Italia (FI), Antonio Tajani, ospite a Rainews24. "Ma adesso occupiamoci di fare tutto il possibile per salvare vite umane e imprese. Serve dare una prospettiva all'Italia tramite le riforme del Recovery", ha precisato Tajani. (segue) (Rin)