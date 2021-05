I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Sileri, variante indiana non preoccupante, vaccini sicuri ed efficaci - La variante indiana "non mi preoccupa per due ragioni. La prima è che non c’è prova che eluda i vaccini e la seconda, più generale, è che la ricerca ha fatto passi da gigante creando vaccini sicuri ed efficaci". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s), a "24 Mattino" su Radio 24. "Anche se emergesse una variante in grado di eluderli parzialmente - ha aggiunto - saremmo in grado di rispondere. Magari dovremmo rallentare l'avanzata contro il virus, ma, visto che i vaccini possono essere modulari e modificabili, vinceremmo anche su questa eventuale variante". (Rin)