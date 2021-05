© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-India: ministro Esteri Jaishankar a New York, prima tappa di una visita con focus su vaccini - Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, è giunto oggi negli Stati Uniti per una visita che si concluderà il 28 maggio. È stato accolto a New York dall’ambasciatore indiano presso le Nazioni Unite, T. S. Tirumurti, e successivamente dovrebbe essere ricevuto dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Come riferisce un comunicato del suo ministero, Jaishankar farà quindi tappa a Washington, per incontrare il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Sono in programma anche incontri con altri membri del governo statunitense e con alti funzionari. Il responsabile della diplomazia indiana, inoltre, parteciperà a forum d’impresa e sulla cooperazione sanitaria. (segue) (Res)